Reuters: в Прибалтике разрабатывают план эвакуации на случай конфликта с РФ

22 сентября Financial Times (FT) писала, что между США и прибалтийскими странами нарастает скрытая напряженность на фоне разногласий в подходе к политике сдерживания России. По словам обозревателя Гидеона Рахмана, в Вашингтоне все чаще звучат жалобы на так называемую «эстонизацию» европейской внешней политики – отсылку к тому, что пост главы дипломатии ЕС сейчас занимает бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас. В некоторых кругах администрации Дональда Трампа прибалтийские страны воспринимаются как излишне агрессивные в своей антироссийской позиции.