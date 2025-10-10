Reuters: в Прибалтике разрабатывают план эвакуации на случай конфликта с РФ
Эстония, Латвия и Литва работают над планами действий в случае конфликта с Россией. Они включают возможную эвакуацию граждан. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, в мае 2025 г. эти страны договорились о сотрудничестве в сфере гражданской обороны.
На этой неделе в Литве прошли учения по эвакуации населения, в которых участвовали около 100 жителей Вильнюса. Вместе с этим, по данным Reuters, реальные планы на случай «экстренных ситуаций» предусматривают вывоз значительно большего числа людей.
Глава департамента пожарной безопасности и спасения Литвы Ренатас Пожела, который принимал участие в разработке мер, рассказал, что в случае необходимости власти смогут эвакуировать около 400 000 человек. Это примерно половина жителей, проживающих в радиусе 40 км от границ с Россией и Белоруссией.
По его словам, 300 000 из них могут разместить в Каунасе и других городах. Глава департамента пожарной безопасности также сообщил, что уже определены пункты сбора для возможной эвакуации, а на складах подготовлены необходимые запасы.
Эстония, в свою очередь, готовит планы по эвакуации примерно 140 000 человек, что является 10-й частью населения страны. Об этом Reuters сообщил советник по эвакуации спасательного департамента Ивар Май. Заместитель начальника государственной пожарно-спасательной службы Латвии Иварс Накуртс оценил, что свои дома могут покинуть около трети жителей страны.
22 сентября Financial Times (FT) писала, что между США и прибалтийскими странами нарастает скрытая напряженность на фоне разногласий в подходе к политике сдерживания России. По словам обозревателя Гидеона Рахмана, в Вашингтоне все чаще звучат жалобы на так называемую «эстонизацию» европейской внешней политики – отсылку к тому, что пост главы дипломатии ЕС сейчас занимает бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас. В некоторых кругах администрации Дональда Трампа прибалтийские страны воспринимаются как излишне агрессивные в своей антироссийской позиции.