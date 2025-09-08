Delfi: Латвия применит санкции против связанных со спецоперацией на Украине
Латвия планирует ввести санкции против лиц и компаний, связанных со спецоперацией на Украине, сообщило агентство Delfi. Соответствующий правительственный проект в ближайшее время рассмотрит кабмин.
Агентство подчеркивает, что санкции не должны противоречить международным обязательствам Латвии и будут с их помощью пытаться добиться мира. При этом рестрикции не могут применятся к лицам, в отношении которых уже действуют ограничения от Европейского союза.
Закон предусматривает два вида рестрикций: замораживание активов и секторальные ограничения. Правительство сможет ограничить экспорт товаров и услуг, которые предположительно используются вооруженными силами РФ или Белоруссии или способствуют укреплению оборонного или промышленного потенциала.
8 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции, которые были введены против России за последние годы, не возымели эффекта и оказались бесполезными с точки зрения оказания давления на страну.
19 июля управление по делам гражданства и миграции Латвии сообщило, что граждане России с видом на жительство (ВНЖ) Латвии, которые не подали документы на получение статуса постоянного жителя ЕС, будут вынуждены покинуть страну, речь идет о 841 человеке.