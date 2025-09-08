Песков: никакие санкции не заставят Россию изменить свою позициюВ Кремле заявили, что Украина и ЕС делают все, чтобы привлечь США к ограничениям
Санкции, которые были введены против России за последние годы, не возымели эффекта и оказались бесполезными с точки зрения оказания давления на страну. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Telegram-каналу «Юнашев Live».
По его словам, санкции – это повестка дня, которую поддерживают Украина и европейские страны. Они также делают все, чтобы вовлечь США в свою орбиту и навязать ограничительные меры. Разные представители из Вашингтона тоже делают соответствующие заявления. В Кремле принимают их во внимание.
«Никакие санкции не смогут заставить Российскую Федерацию изменить эту последовательную позицию», – подчеркнул представитель Кремля.
Песков указал, что Россия продолжит добиваться своих целей. Для Москвы было бы предпочтительнее достигать их и обеспечивать безопасность страны политико-дипломатическими методами, но поскольку это невозможно из-за отсутствия взаимности, продолжается спецоперация.
7 сентября президент США Дональд Трамп выразил готовность перейти ко второму этапу введения санкций против России из-за конфликта на Украине. В этот же день глава национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет рассказал, что сотрудники американской администрации в ближайшее время обсудят возможность введения новых антироссийских ограничений. Окончательное решение по этому вопросу примет Трамп.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов усилить санкционное давление на Москву, но намерен делать это вместе с европейскими странами.