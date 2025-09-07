Трамп заявил о готовности приступить ко «второй стадии» санкций против России

Трамп заявил о готовности приступить ко «второй стадии» санкций против РоссииОграничительные меры будут обсуждаться в ближайшее время
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов перейти ко второму этапу введения ограничений против России из-за конфликта на Украине. Об этом пишет Reuters.
В этот же день глава национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет в эфире CBS заявил, что сотрудники администрации США в ближайшее время обсудят возможность введения новых санкционных мер против России. Окончательное решение по этому вопросу будет принимать Трамп.
«Я уверен, что сегодня и завтра будут много обсуждать масштабы санкций и сроки введения санкций», – сказал Хассет.
Кроме того, 7 сентября глава минфина США Скотт Бессент сообщил телеканалу NBC, что Вашингтон готов усилить санкционное давление на Москву, но хочет делать это вместе с европейскими странами.
Ранее Трамп выражал опасения по поводу того, что резкие меры против России могут сорвать переговорный процесс по Украине, поэтому американский лидер не торопится с введением новых антироссийских санкций.