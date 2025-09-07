Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп заявил о готовности приступить ко «второй стадии» санкций против России

Ограничительные меры будут обсуждаться в ближайшее время
Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов перейти ко второму этапу введения ограничений против России из-за конфликта на Украине. Об этом пишет Reuters.

В этот же день глава национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет в эфире CBS заявил, что сотрудники администрации США в ближайшее время обсудят возможность введения новых санкционных мер против России. Окончательное решение по этому вопросу будет принимать Трамп.

«Я уверен, что сегодня и завтра будут много обсуждать масштабы санкций и сроки введения санкций», – сказал Хассет.

О влиянии санкций, охлаждении экономики и курсе рубля: 15 цитат ВЭФа
6 сентября X Восточный экономический форум на острове Русский завершает работу. Какими высказываниями отметились участники ВЭФ-2025 – в галерее «Ведомостей».Путин&nbsp; – о символе России«Медведь – он и есть медведь... Медведь – символ России, но мы на Дальнем Востоке находимся. Самый большой тигр в мире – это уссурийский, российский тигр», – сказал президент Владимир Путин на пленарном заседании, отвечая на вопрос модератора о формировании союза «дракона, слона и медведя» – Китая, Индии и России.
1  / 15

6 сентября X Восточный экономический форум на острове Русский завершает работу. Какими высказываниями отметились участники ВЭФ-2025 – в галерее «Ведомостей».

Путин  – о символе России
«Медведь – он и есть медведь... Медведь – символ России, но мы на Дальнем Востоке находимся. Самый большой тигр в мире – это уссурийский, российский тигр», – сказал президент Владимир Путин на пленарном заседании, отвечая на вопрос модератора о формировании союза «дракона, слона и медведя» – Китая, Индии и России. / Андрей Гордеев / Ведомости

Кроме того, 7 сентября глава минфина США Скотт Бессент сообщил телеканалу NBC, что Вашингтон готов усилить санкционное давление на Москву, но хочет делать это вместе с европейскими странами.

Ранее Трамп выражал опасения по поводу того, что резкие меры против России могут сорвать переговорный процесс по Украине, поэтому американский лидер не торопится с введением новых антироссийских санкций.

Читайте также:WJS: Трамп уклоняется от конкретных обязательств по санкциям против России
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь