ТАСС: хуситы заявили о прекращении атак на Израиль и суда в Красном море

10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня между израильскими и палестинскими силами в секторе Газа. Израильские войска начали занимать позиции «вдоль обновленных линий развертывания в подготовке к соглашению о прекращении огня и возвращению заложников», объявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Вечером накануне глава палестинской группировки «Хамас» в анклаве Халиль аль-Хайи объявил об окончании войны в Газе. Он говорил, что «Хамас» получил гарантии от союзников и администрации президента США.