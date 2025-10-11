Газета
ТАСС: хуситы заявили о прекращении атак на Израиль и суда в Красном море

Лидер движения «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси распорядился прекратить удары по израильской территории и нападения на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе. Решение будет действовать, пока Израиль соблюдает соглашение о перемирии в секторе Газа, пишет ТАСС со ссылкой на источник в движении.

По его словам, все операции против Израиля и связанных с ним торговых судов прекращаются, поскольку активная фаза войны в Газе завершилась. Лидер хуситов распорядился наблюдать за тем, как Израиль соблюдает условия соглашения, добавил собеседник агентства.

«От этого будут зависеть дальнейшие действия Йемена в вопросе поддержки палестинцев», – сказал он.

10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня между израильскими и палестинскими силами в секторе Газа. Израильские войска начали занимать позиции «вдоль обновленных линий развертывания в подготовке к соглашению о прекращении огня и возвращению заложников», объявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Вечером накануне глава палестинской группировки «Хамас» в анклаве Халиль аль-Хайи объявил об окончании войны в Газе. Он говорил, что «Хамас» получил гарантии от союзников и администрации президента США.

