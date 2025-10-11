Армия России поразила объекты топливно-энергетической инфраструктуры Украины

Транспортные и энергообъекты использовались в республике «в интересах ВСУ», говорится в сообщении оборонного ведомства. Вооруженные силы (ВС) России также ударили по местам хранения вооружения и военной техники и пунктам временной дислокации украинских сил и иностранных наемников в 148 районах, говорится в сводке. Для ударов были задействованы авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили в зоне спецоперации 95 БПЛА самолетного типа.