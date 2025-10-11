Газета
Главная / Политика /

Армия России поразила объекты топливно-энергетической инфраструктуры Украины

Ведомости

Российские силы за последние сутки поразили на Украине объекты транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ. 

Транспортные и энергообъекты использовались в республике «в интересах ВСУ», говорится в сообщении оборонного ведомства. Вооруженные силы (ВС) России также ударили по местам хранения вооружения и военной техники и пунктам временной дислокации украинских сил и иностранных наемников в 148 районах, говорится в сводке. Для ударов были задействованы авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили в зоне спецоперации 95 БПЛА самолетного типа.

По данным минэнерго Украины, ночью обстрелам со стороны РФ подверглись город Нежин Черниговской области и Одесская область, потребители остались без света. По данным ведомства, энергетики вернули электричество более 240 000 семьям. В регионах, пострадавших от массированной ракетно-дроновой атаки 10 октября, идет восстановление поврежденного оборудования, добавили в министерстве.

10 октября Минобороны РФ рассказало об ударах «Кинжалами» и ударными БПЛА по энергообъектам Украины в ответ на атаки Киева по гражданским объектам России. В ведомстве уточнили, что ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины.

