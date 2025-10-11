Газета
Лихачев сообщил о переговорах по восстановлению электроснабжения ЗАЭС

Ведомости

Внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) может быть восстановлено. Об этом заявил «РИА Новости» глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Лихачев уточнил, что сейчас ведутся переговоры по этому вопросу, в них принимает участие глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

9 октября Гросси объявил о начале работ по восстановлению внешнего электроснабжения на ЗАЭС через линии «Днепровская» и «Ферросплавная-1». По его словам, Россия и Украина конструктивно взаимодействовали с МАГАТЭ для решения вопроса энергоснабжения станции. Глава агентства указал, что никто не заинтересован в дальнейшем ухудшении ситуации.

С 23 сентября ЗАЭС получает энергию от резервных дизель-генераторов из-за обстрелов со стороны Украины. Руководство атомной электростанции предупреждало, что отсутствие внешнего электропитания создает угрозу ядерной безопасности.

