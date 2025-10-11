Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Военные США прибывают в Израиль для контроля за соблюдением перемирия в Газе

Ведомости

Американские военнослужащие стали прибывать из США в Израиль для создания координационного центра, который будет наблюдать за соблюдением договоренностей о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.

Собеседники уточнили, что руководитель Центрального командования вооруженных сил США Брэд Купер, отвечающий за операции на Ближнем Востоке, находится в Израиле с 10 октября. Всего в стране разместят 200 военных. Военнослужащие специализируются в области транспорта, планирования, логистики и инженерии и не будут присутствовать на территории Газы.

10 октября в 12:00 мск вступило в силу соглашение о прекращении огня в Газе. В рамках первого этапа радикальная палестинская группировка «Хамас» вернет заложников, а Израиль отпустит 250 палестинцев, отбывающих пожизненное заключение в тюрьмах, и 1700 человек, арестованных в анклаве с октября 2023 г. Кроме того, будут отпущены палестинские женщины и дети, задержанные в Газе.

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф объявил, что израильская сторона завершила первый этап вывода военных в анклаве. С этого момента начался 72-часовой срок для освобождения пленных, которых удерживает «Хамас».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её