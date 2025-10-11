Военные США прибывают в Израиль для контроля за соблюдением перемирия в Газе

10 октября в 12:00 мск вступило в силу соглашение о прекращении огня в Газе. В рамках первого этапа радикальная палестинская группировка «Хамас» вернет заложников, а Израиль отпустит 250 палестинцев, отбывающих пожизненное заключение в тюрьмах, и 1700 человек, арестованных в анклаве с октября 2023 г. Кроме того, будут отпущены палестинские женщины и дети, задержанные в Газе.