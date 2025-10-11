Военные США прибывают в Израиль для контроля за соблюдением перемирия в Газе
Американские военнослужащие стали прибывать из США в Израиль для создания координационного центра, который будет наблюдать за соблюдением договоренностей о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.
Собеседники уточнили, что руководитель Центрального командования вооруженных сил США Брэд Купер, отвечающий за операции на Ближнем Востоке, находится в Израиле с 10 октября. Всего в стране разместят 200 военных. Военнослужащие специализируются в области транспорта, планирования, логистики и инженерии и не будут присутствовать на территории Газы.
10 октября в 12:00 мск вступило в силу соглашение о прекращении огня в Газе. В рамках первого этапа радикальная палестинская группировка «Хамас» вернет заложников, а Израиль отпустит 250 палестинцев, отбывающих пожизненное заключение в тюрьмах, и 1700 человек, арестованных в анклаве с октября 2023 г. Кроме того, будут отпущены палестинские женщины и дети, задержанные в Газе.
Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф объявил, что израильская сторона завершила первый этап вывода военных в анклаве. С этого момента начался 72-часовой срок для освобождения пленных, которых удерживает «Хамас».