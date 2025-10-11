Посольство напомнило о новых правилах въезда в Шенгенскую зону

По данным Еврокомиссии, в 2024 г. шенгские визы получили более полумиллиона российских граждан, что значительно больше, чем годом ранее, хотя и ниже уровня, который наблюдался до пандемии и начала конфликта на Украине (в 2019 г. было выдано более 4 млн виз).