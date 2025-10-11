Газета
Политика

Посольство напомнило о новых правилах въезда в Шенгенскую зону

Ведомости

С 12 октября россияне и другие иностранные граждане, желающие въехать в Шенгенскую зону, должны будут сдавать биометрические данные на границе. Об этом сообщило посольство России в Норвегии в Telegram-канале.

Новую систему контроля на своей границе вводят все страны-участники Шенгенской зоны. В Норвегии эту систему сначала запустят в аэропорту Гардермуэн в городе Осло, а затем введут на всех международных пунктах пропуска в стране. При выезде из Норвегии также будет проводиться верификация биометрической информации.

В дипломатическом ведомстве призвали россиян планировать поездки с учетом изменений и приезжать в аэропорт заранее для прохождения необходимых процедур.

По данным Еврокомиссии, в 2024 г. шенгские визы получили более полумиллиона российских граждан, что значительно больше, чем годом ранее, хотя и ниже уровня, который наблюдался до пандемии и начала конфликта на Украине (в 2019 г. было выдано более 4 млн виз).

Рекордсменом по выданным визам в прошлом году стала Италия, обеспечившая 153 000 виз. Также в число стран, чаще всего одобрявших визы россиянам, вошли Испания (примерно 111 000), Франция (124 000) и Греция (59 700).

