Зеленский сообщил, что обсудил с Трампом усиление украинской ПВО

В конце сентября стало известно, что Украина уже месяц использует систему ПВО Patriot, которую она получила из Израиля. Зеленский тогда сообщил, что ожидаются и новые поставки этих систем. Позднее он призвал к одностороннему прекращению огня в небе, заявив, что Киеву нужно больше защиты и «более быстрая реализация всех оборонных договоренностей, особенно в отношении ПВО».