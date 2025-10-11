Газета
Главная / Политика /

Зеленский сообщил, что обсудил с Трампом усиление украинской ПВО

Ведомости

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсудили по телефону усиление украинской противовоздушной обороны (ПВО), по этому вопросу готовятся соглашения, сообщил президент республики в своем Telegram-канале. 

Зеленский назвал разговор с американским коллегой продуктивным. В ходе беседы он также поздравил Трампа с состоявшимся соглашением по Ближнему Востоку, которого, по его словам, удалось достичь благодаря США. 

Как сообщил Зеленский, стороны обсудили возможности усилить украинской ПВО и «договоренности, которые мы готовим по этому поводу».

В конце сентября стало известно, что Украина уже месяц использует систему ПВО Patriot, которую она получила из Израиля. Зеленский тогда сообщил, что ожидаются и новые поставки этих систем. Позднее он призвал к одностороннему прекращению огня в небе, заявив, что Киеву нужно больше защиты и «более быстрая реализация всех оборонных договоренностей, особенно в отношении ПВО».

