В ВСУ ликвидировали оперативно-стратегические группировки
В вооруженных силах Украины (ВСУ) проведена структурная реформа. В результате полностью ликвидированы оперативно-стратегические и оперативно-тактические группировки войск. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram-канале.
Сырский уточнил, что функции оперативно-стратегических и оперативно-тактических группировок будут переданы группировкам войск, образованным на основе оперативных командований. Командование объединенных сил ВСУ получит свой участок фронта с подчиненными армейскими корпусами.
Кроме того, главнокомандующий анонсировал создание нового рода войск – беспилотных систем противовоздушной обороны в составе воздушных сил Украины.
Сырский добавил, что оперативная ситуация на фронте остается сложной. По его словам, украинские военные сосредотачивают основные усилия на стабилизации обстановки на Лиманском, Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях.
11 октября Минобороны РФ объявило, что российские силы за сутки поразили на Украине объекты транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры. По данным ведомства, транспортные и энергообъекты в стране использовались «в интересах ВСУ».
Вооруженные силы РФ также нанесли удары по местам хранения вооружения и военной техники и пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 148 районах. Для атак были задействованы авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Системы противовоздушной обороны ликвидировали в зоне боевых действий 95 БПЛА самолетного типа.