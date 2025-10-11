В ВСУ ликвидировали оперативно-стратегические группировки

Вооруженные силы РФ также нанесли удары по местам хранения вооружения и военной техники и пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 148 районах. Для атак были задействованы авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Системы противовоздушной обороны ликвидировали в зоне боевых действий 95 БПЛА самолетного типа.