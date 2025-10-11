Пашинян опубликовал видео под песню Земфиры о любви

Пашинян регулярно делится в соцсетях видео из повседневной жизни. В октябре 2024 г. премьер-министр опубликовал ролик, в котором он прокатился на велосипеде вдоль Москвы-реки. Тогда политик рассказал, что вдоль Москвы-реки расположена красивая велосипедная дорожка. Он находился в России по случаю заседания Совета глав государств СНГ.