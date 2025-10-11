Газета
Политика

Пашинян опубликовал видео под песню Земфиры о любви

Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал видеоролик под песню певицы Земфиры (считается в России иноагентом). Видео размещено на странице политика в Instagram.

На видеозаписи Пашинян находится в своем рабочем кабинете и сидит за столом, на фоне играет песня «Прости меня, моя любовь».

«Доброе утро и хорошего всем дня», – подписал публикацию премьер-министр.

Пашинян регулярно делится в соцсетях видео из повседневной жизни. В октябре 2024 г. премьер-министр опубликовал ролик, в котором он прокатился на велосипеде вдоль Москвы-реки. Тогда политик рассказал, что вдоль Москвы-реки расположена красивая велосипедная дорожка. Он находился в России по случаю заседания Совета глав государств СНГ.

