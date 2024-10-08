Пашинян опубликовал видео с велопрогулки вдоль Москвы-реки

Помощник президента Юрий Ушаков говорил, что в 2024 г. Россия председательствует в СНГ, в этом контексте ведется «активная работа по выполнению положений концепции нашего председательства в СНГ в 2024 г.», в том числе и проведение более 150 мероприятий, большая часть из которых уже состоялась.