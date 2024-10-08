Пашинян опубликовал видео с велопрогулки вдоль Москвы-реки
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокатился на велосипеде вдоль Москвы-реки. Политик поделился впечатлениями у себя в Telegram-канале.
«Вдоль Москвы-реки есть очень красивая велосипедная дорожка, и мы сегодня катались по ней на велосипеде», – сказал армянский премьер.
Пашинян находится в Москве по случаю заседания Совета глав государств СНГ, которое проходит под председательством президента России 8 октября.
На встречу прибыл и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Сейчас президент РФ Владимир Путин и Алиев проводят переговоры в Кремле. Главной темой встречи станет вопрос нормализации отношений Баку и Еревана. После Алиева планируется встреча Путина с Пашиняном.
Помощник президента Юрий Ушаков говорил, что в 2024 г. Россия председательствует в СНГ, в этом контексте ведется «активная работа по выполнению положений концепции нашего председательства в СНГ в 2024 г.», в том числе и проведение более 150 мероприятий, большая часть из которых уже состоялась.
В следующем 2025 г. планируется председательство Таджикистана в СНГ, следующий саммит состоится в Душанбе.