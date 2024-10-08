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Пашинян опубликовал видео с велопрогулки вдоль Москвы-реки

Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокатился на велосипеде вдоль Москвы-реки. Политик поделился впечатлениями у себя в Telegram-канале.

«Вдоль Москвы-реки есть очень красивая велосипедная дорожка, и мы сегодня катались по ней на велосипеде», – сказал армянский премьер.

Пашинян находится в Москве по случаю заседания Совета глав государств СНГ, которое проходит под председательством президента России 8 октября.

На встречу прибыл и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Сейчас президент РФ Владимир Путин и Алиев проводят переговоры в Кремле. Главной темой встречи станет вопрос нормализации отношений Баку и Еревана. После Алиева планируется встреча Путина с Пашиняном.

Помощник президента Юрий Ушаков говорил, что в 2024 г. Россия председательствует в СНГ, в этом контексте ведется «активная работа по выполнению положений концепции нашего председательства в СНГ в 2024 г.», в том числе и проведение более 150 мероприятий, большая часть из которых уже состоялась.

В следующем 2025 г. планируется председательство Таджикистана в СНГ, следующий саммит состоится в Душанбе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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