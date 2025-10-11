Захарова: Россия ответит на высылку журналиста из Швеции
Россия предоставит ответ на высылку российского корреспондента из Швеции. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Дипломат рассказала, что власти Швеции депортировали журналиста ВГТРК, который собирался снять сюжет об экономической ситуации в странах Евросоюза (ЕС). По ее словам, предлогом стала медицинская страховка от страховой компании, которой из-за решения Стокгольма запрещено работать на территории страны. В результате корреспондента лишили пятилетней многократной французской визы. При этом виза выдавалась с учетом той же медицинской страховки.
«Несмотря на то, что российский корреспондент имел на руках все необходимые документы, его задержали, допросили и, как итог, выслали. Будут ли ответные меры? Надеюсь, вы не сомневаетесь», – подчеркнула Захарова.
7 сентября посольство России в Швеции подверглось нападению с использованием беспилотника, с которого на территорию дипмиссии сбросили пластиковый пакет с краской. Атака произошла утром и стала не первой в 2025 г. Похожее нападение произошло 25 мая, а летом дроны трижды атаковали торговое представительство РФ в Стокгольме. Во всех случаях шведская полиция не выявила исполнителей и организаторов акций.
В посольстве тогда указали, что речь идет о прямом нарушении законодательства Швеции – по совместному ходатайству посольства России и шведской полиции над дипмиссией и торгпредством России установлена бесполетная зона.