Захарова: Россия ответит на высылку журналиста из Швеции

7 сентября посольство России в Швеции подверглось нападению с использованием беспилотника, с которого на территорию дипмиссии сбросили пластиковый пакет с краской. Атака произошла утром и стала не первой в 2025 г. Похожее нападение произошло 25 мая, а летом дроны трижды атаковали торговое представительство РФ в Стокгольме. Во всех случаях шведская полиция не выявила исполнителей и организаторов акций.