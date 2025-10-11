Макрон посетит Египет в знак поддержки сделки по Газе
Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Египет 13 октября и выразит поддержку соглашения Израиля и радикальной палестинской группировки «Хамас» по освобождению заложников и установлению режима прекращения огня. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
Отмечается, что визит Макрона подтвердит готовность Франции и партнеров страны к мирному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке и приверженность усилиям по обеспечению стабильного будущего для региона.
10 октября в 12:00 мск вступило в силу соглашение о прекращении огня в секторе Газа.
В рамках первого этапа «Хамас» вернет израильских заложников, а Израиль отпустит 250 палестинцев, которые отбывают пожизненное заключение в тюрьмах, и 1700 человек, арестованных в анклаве с октября 2023 г. Также будут отпущены палестинские женщины и дети, задержанные в Газе.
В этот же день спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф заявил, что Израиль завершил первый этап вывода военнослужащих из анклава. С этого момента начался 72-часовой срок для освобождения пленных, которых удерживают боевики «Хамаса».