Макрон посетит Египет в знак поддержки сделки по Газе

В рамках первого этапа «Хамас» вернет израильских заложников, а Израиль отпустит 250 палестинцев, которые отбывают пожизненное заключение в тюрьмах, и 1700 человек, арестованных в анклаве с октября 2023 г. Также будут отпущены палестинские женщины и дети, задержанные в Газе.