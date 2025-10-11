Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Макрон посетит Египет в знак поддержки сделки по Газе

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Египет 13 октября и выразит поддержку соглашения Израиля и радикальной палестинской группировки «Хамас» по освобождению заложников и установлению режима прекращения огня. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Отмечается, что визит Макрона подтвердит готовность Франции и партнеров страны к мирному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке и приверженность усилиям по обеспечению стабильного будущего для региона.

10 октября в 12:00 мск вступило в силу соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

Фото.

Возвращение палестинцев домой после прекращения огня в секторе Газа

Политика / Фото

В рамках первого этапа «Хамас» вернет израильских заложников, а Израиль отпустит 250 палестинцев, которые отбывают пожизненное заключение в тюрьмах, и 1700 человек, арестованных в анклаве с октября 2023 г. Также будут отпущены палестинские женщины и дети, задержанные в Газе.

В этот же день спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф заявил, что Израиль завершил первый этап вывода военнослужащих из анклава. С этого момента начался 72-часовой срок для освобождения пленных, которых удерживают боевики «Хамаса».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её