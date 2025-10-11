Газета
Трамп на фоне шатдауна поручил направить все средства на зарплаты военным

Ведомости

Американский президент Дональд Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету направить все доступные средства на выплату зарплат военнослужащим 15 октября. Об этом он написал в Truth Social.

По словам Трампа, это решение было принято из-за шатдауна и действий демократов, которые могут привести к невыплате зарплат американской армии.

Трамп написал в соцсети, что он действует, потому что «наши храбрые солдаты не получат зарплату, которую они по праву должны получить 15 октября».

«Мы нашли средства для этого, и министр Хегсет будет использовать их, чтобы выплатить зарплаты нашим военным», – написал американский президент.

Военнослужащие рисковали не получить очередную зарплату после того, как 1 октября, в день начала федерального бюджетного цикла, правительство США прекратило работу. Шатдаун наступил в США впервые с 2019 г. после того, как конгресс не смог утвердить ни годовой бюджет, ни временное финансирование на фоне разногласий между республиканцами и демократами.

