На афганско-пакистанской границе начались бои

Бои на границе происходят во время визита министра иностранных дел Афганистана Амиром Хана Муттаки в Индию. Блокировал поездку Муттаки Пакистан. Отношения талибов с ранее партнерским Исламабадом ухудшились после захвата власти в Кабуле, хотя пакистанцы и возобновили работу посольства. На афгано-пакистанской границе с 2024 г. идет конфликт с жертвами с обеих сторон. Армия Пакистана бьет по Афганистану, обвиняя талибов в укрывательстве членов группировки «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Талибы атакуют пакистанских военных.