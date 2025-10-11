Газета
Главная / Политика /

На афганско-пакистанской границе начались бои

Они идут на фоне прошедшего визита главы талибского МИД в Индию
Ведомости

Афганистан открыл стрельбу на пакистано-афганской границы, сообщило Daily Pakistan. 

В ответ пакистанские силы уничтожили два афганских КПП на границе Куррама. Источники сообщают о гибели пяти афганских военнослужащих.

По данным афганского Tolo News,вечером штурмовики ВВС «Талибана» нанесли удары по позициям в пакистанском Лахоре. Военные источники утверждают, что эта мера была предпринята в ответ на недавние атаки Пакистана на афганскую территорию.

Зачем Индия пытается сблизиться с «Талибаном»

Политика / Международные новости

Согласно сообщениям источников, «Талибан» атаковал позиции пакистанской армии по другую сторону границы из приграничных районов Кандагара и взял под контроль две пакистанские военные базы. Кроме того, силы «Талибана» из района Шалмазо в провинции Забуль также проводили операции на территории Пакистана.

Бои на границе происходят во время визита министра иностранных дел Афганистана Амиром Хана Муттаки в Индию. Блокировал поездку Муттаки Пакистан. Отношения талибов с ранее партнерским Исламабадом ухудшились после захвата власти в Кабуле, хотя пакистанцы и возобновили работу посольства. На афгано-пакистанской границе с 2024 г. идет конфликт с жертвами с обеих сторон. Армия Пакистана бьет по Афганистану, обвиняя талибов в укрывательстве членов группировки «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Талибы атакуют пакистанских военных.

