На афганско-пакистанской границе начались бои

На афганско-пакистанской границе начались боиОни идут на фоне прошедшего визита главы талибского МИД в Индию
Афганистан открыл стрельбу на пакистано-афганской границы, сообщило Daily Pakistan.
В ответ пакистанские силы уничтожили два афганских КПП на границе Куррама. Источники сообщают о гибели пяти афганских военнослужащих.
По данным афганского Tolo News,вечером штурмовики ВВС «Талибана» нанесли удары по позициям в пакистанском Лахоре. Военные источники утверждают, что эта мера была предпринята в ответ на недавние атаки Пакистана на афганскую территорию.
Согласно сообщениям источников, «Талибан» атаковал позиции пакистанской армии по другую сторону границы из приграничных районов Кандагара и взял под контроль две пакистанские военные базы. Кроме того, силы «Талибана» из района Шалмазо в провинции Забуль также проводили операции на территории Пакистана.
Бои на границе происходят во время визита министра иностранных дел Афганистана Амиром Хана Муттаки в Индию. Блокировал поездку Муттаки Пакистан. Отношения талибов с ранее партнерским Исламабадом ухудшились после захвата власти в Кабуле, хотя пакистанцы и возобновили работу посольства. На афгано-пакистанской границе с 2024 г. идет конфликт с жертвами с обеих сторон. Армия Пакистана бьет по Афганистану, обвиняя талибов в укрывательстве членов группировки «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Талибы атакуют пакистанских военных.