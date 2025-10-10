Зачем Индия пытается сблизиться с «Талибаном»Глава талибского МИДа посетил Дели впервые с падения прозападного режима в Кабуле
Индия вновь откроет официально не функционировавшее с момента захвата власти «Талибаном» в Афганистане в 2021 г. посольство в Кабуле. Об этом 10 октября заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на встрече с главой талибского МИДа Амиром Ханом Муттаки. Талибский министр впервые приехал в Дели за четыре года, прошедшие с момента ухода американских войск из Афганистана и падения прозападного правительства страны.
«Я рад объявить сегодня о повышении статуса технической миссии в Кабуле до уровня посольства Индии», – сказал Джайшанкар (цитата по видео с речью министра в аккаунте МИД Индии в «Х»). Индийский министр отметил, что «рад видеть» Муттаки в Дели, и называл его министром иностранных дел Афганистана, несмотря на то что Индия официально не признает учрежденный «Талибаном» Исламский эмират Афганистан (ИЭА).
Джайшанкар подчеркнул, что визит Муттаки – «важный шаг в продвижении наших связей и укреплении долгой индийско-афганской дружбы». Он заверил, что возобновляется «наше давнее» партнерство с Кабулом, когда было «реализовано так много индийских проектов в Афганистане».
«Мы можем обсудить техническое обслуживание и ремонт завершенных проектов, шаги по завершению других [проектов], по которым мы уже взяли на себя обязательства. Наши команды могут обсудить другие приоритеты развития Афганистана. Мы готовы приступить к реализации шести новых проектов», – сказал Джайшанкар.
Он поблагодарил Муттаки за приглашение индийских компаний к разработке афганских полезных ископаемых и выразил надежду на укрепление торговых связей. Похожие предложения делались талибами России и российскому бизнесу на полях саммита «Россия – исламский мир» в Казани в мае 2025 г.
Кроме этого, Джайшанкар объявил о подарке Кабулу в виде 20 машин скорой помощи. Индийский министр анонсировал отправку в страну аппаратов МРТ, вакцин и лекарств, помощь в борьбе с наркоманией по линии ООН. Джайшанкар пообещал восстановить дома афганцев после землетрясения августа 2025 г., жертвами которого стали 1400 человек, а также строить жилье для беженцев. Глава МИД Индии подтвердил готовность продолжать гуманитарные поставки продовольствия, подчеркнув, что «очередная партия отправится сегодня (10 октября)». Джайшанкар напомнил, что в апреле 2025 г. Индия ввела новый визовый модуль для афганцев, и добавил, что Индия «теперь выдает большее количество виз, в том числе медицинских, деловых и студенческих категорий».
Муттаки смог, наконец, прибыть в Индию после того, как за десять дней до этого, 30 сентября, Совет Безопасности ООН (СБ ООН) одобрил исключение из запрета на поездки. Предыдущая попытка визита Муттаки в Индию в сентябре сорвалась из-за санкций ООН против «Талибана» за террористическую деятельность. Запрос в санкционный комитет при СБ ООН на поездку талибского дипломата тогда не удовлетворили из-за отсутствия консенсуса.
Блокировал поездку Муттаки Пакистан. Отношения талибов с ранее партнерским Исламабадом ухудшились после захвата власти в Кабуле, хотя пакистанцы и возобновили работу посольства. На афгано-пакистанской границе с 2024 г. идет конфликт с жертвами с обеих сторон. Армия Пакистана бьет по Афганистану, обвиняя талибов в укрывательстве членов группировки «Техрик-е Талибан Пакистан» (ТТП) (организация признана террористической и запрещена в РФ). Талибы атакуют пакистанских военных.
В пятницу пакистанцы отчитались об «ударах возмездия», не уточняя, были ли взрывы в Кабуле их следствием. Al Jazeera сообщает, что Пакистан мог атаковать лидеров ТТП. «Индия полностью привержена суверенитету, территориальной целостности и независимости Афганистана», – подчеркнул Джайшанкар на встрече с талибским министром.
Пакистанский сюжет Джайшанкар вскользь упомянул на встрече с Муттаки в контексте «общей угрозы трансграничного терроризма». Его Дели отождествляет с действиями Исламабада. Джайшанкар напомнил, что говорил по телефону с Муттаки после теракта в Кашмире боевиков группировки «Фронт сопротивления» (связана с запрещенной в России террористической организацией «Лашкар-е-Тайба») в конце апреля. Он привел к самому интенсивному с 1971 г. индийско-пакистанскому столкновению. Дели обвинил Исламабад в поддержке террористов. Их базы Индия называла основной целью атак Пакистана в мае. «Ваша солидарность с нами после теракта [в Кашмире] заслуживает внимания», – отметил Джайшанкар в разговоре с Муттаки.
Россия пока единственная, кто в июле 2025 г. признал власть ИЭА в Афганистане, до этого сняв с «Талибана» террористический статус в апреле того же года. Но непризнание талибского государства не помешало индийско-афганской торговле и возобновлению прямого авиасообщения, а дипломаты Индии контактировали с талибами. В январе 2025 г. в Дубае секретарь Индии по иностранным делам Викрам Мисри встретился с Муттаки. Они обсуждали поставки гуманитарной помощи в Афганистан. С 2021 г. Дели поставил туда 50 000 т пшеницы, 300 т лекарств, 40 000 л пестицидов, 100 млн доз вакцины от полиомиелита, 1,5 млн доз вакцины от коронавируса и др.
Визит Муттаки в Дели – важный момент и для Индии, и для «Талибана», признает научный сотрудник Центра индоокеанского региона Глеб Макаревич. Он напомнил, что с 2023 г. индийское посольство в Кабуле функционировало как техническая миссия для гуманитарных проектов. В Дели идет принятие афганской реальности, отмечает Макаревич: «Индия продолжит настаивать на гуманитарном сотрудничестве, развитии экономических проектов, инфраструктуры».
Индии важно, чтобы соседствующий с враждебным ей Пакистаном Афганистан не выпадал из ее орбиты и внешнеполитической повестки, добавляет Макаревич: «Визит Муттаки мог быть организован Дели, чтобы позлить пакистанцев, те не скрывают раздражения. Но сами индийцы пытаются нащупать и отдельную от Пакистана повестку с нынешним афганским правительством, хотя пока тяжело говорить о долгосрочных и реализуемых целях на этом направлении».