Зачем Индия пытается сблизиться с «Талибаном»

Россия пока единственная, кто в июле 2025 г. признал власть ИЭА в Афганистане, до этого сняв с «Талибана» террористический статус в апреле того же года. Но непризнание талибского государства не помешало индийско-афганской торговле и возобновлению прямого авиасообщения, а дипломаты Индии контактировали с талибами. В январе 2025 г. в Дубае секретарь Индии по иностранным делам Викрам Мисри встретился с Муттаки. Они обсуждали поставки гуманитарной помощи в Афганистан. С 2021 г. Дели поставил туда 50 000 т пшеницы, 300 т лекарств, 40 000 л пестицидов, 100 млн доз вакцины от полиомиелита, 1,5 млн доз вакцины от коронавируса и др.