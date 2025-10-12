Газета
Главная / Политика /

Песков назвал ошибкой антироссийскую политику Молдавии

По его словам, молдавское руководство полагает, что курс на сближение с Европой требует полной антагонизации с Россией
Ведомости

В Кремле считают серьезной ошибкой действия нынешних властей Молдавии, которые выстраивают отношения с Европой через антагонизацию России. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя принятие Кишиневом новой военной стратегии, пишет ТАСС.

Песков охарактеризовал этот документ как продолжение конфронтационной и недружественной линии в отношении России. По мнению представителя Кремля, молдавское руководство ошибочно полагает, что курс на сближение с Европой требует полной антагонизации России.

При этом Песков напомнил, что аналогичную ошибку уже совершало одно государство, и ничего хорошего из этого не вышло. Пресс-секретарь президента не указал, какое именно государство имеется в виду.

8 октября «Sputnik Молдова» сообщил, что в новой военной стратегии Молдавии на 2025–2035 гг. Россия названа главной угрозой национальной безопасности. В документе говорится, что конфликт между Москвой и Киевом якобы может распространиться на территорию республики, а продолжение российской спецоперации охарактеризовали как «акт агрессии».

