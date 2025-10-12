Газета
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 32 украинских дрона над тремя регионами РФ

Ведомости

В ночь на 12 октября силами противовоздушной обороны было уничтожено 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Над территорией Белгородской области сбито 15 вражеских дронов, еще 15 уничтожены в небе над Брянской областью.

Два беспилотных летательных аппарата нейтрализованы над Смоленской областью. Губернатор Смоленскойобласти Василий Анохин заявил, что ха места падения обломков БПЛА выезжали оперативные службы. Пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано.

В ночь с 10 на 11 октября дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.  19 дронов были сбиты над Волгоградской областью, 15 – над Ростовской, три – над Ульяновской. Еще по два беспилотника уничтожены над Воронежской областью и Башкортостаном, один – над Саратовской областью.

