Силы ПВО сбили 32 украинских дрона над тремя регионами РФ

В ночь с 10 на 11 октября дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. 19 дронов были сбиты над Волгоградской областью, 15 – над Ростовской, три – над Ульяновской. Еще по два беспилотника уничтожены над Воронежской областью и Башкортостаном, один – над Саратовской областью.