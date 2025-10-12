Украина объявила в розыск российского археолога Владимира Толстикова
Служба безопасности Украины объявила в розыск археолога Владимира Толстикова, руководящего Боспорской экспедицией в Керчи. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на материалы украинских органов власти.
Толстиков был объявлен в розыск 27 июня по обвинению в проведении незаконных раскопок. Украинская сторона утверждает, что его действия привели к частичному разрушению объектов культурного наследия.
За данные обвинения российскому археологу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
В конце сентября стало известно, что украинская служба безопасности объявила в розыск генерального директора корпорации «Росатом» Алексея Лихачева. По информации СБУ, его заочно обвиняют в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность республики. Лихачев также в 2022 г. был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец».