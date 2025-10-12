Китай призвал США отказаться от угроз пошлинами
Китай призвал Соединенные Штаты прекратить угрожать повышением пошлин и активизировать переговоры по достижению торговой сделки. В заявлении Министерства коммерции КНР подчеркивается, что недавние ответные меры Пекина были вынужденными и оборонительными, пишет Bloomberg.
Ведомство предупредило, что Китай предпримет соответствующие шаги для защиты своих прав, если США продолжат свою политику. В заявлении также отмечается, что постоянные угрозы высокими тарифами не являются правильным способом взаимодействия с Китаем.
Было разъяснено, что введенный контроль над экспортом редкоземельных металлов не означает запрета на их вывоз, а заявки, соответствующие установленным правилам, будут одобряться. Китайское правительство заранее провело всестороннюю оценку потенциального влияния этих мер на мировые цепочки поставок.
Китай выразил готовность укреплять диалог и обмены в области экспортного контроля с другими странами. Целью этой политики объявляется обеспечение безопасности и стабильности глобальных промышленных и снабженческих цепочек.
Торговый конфликт США и Китая обострился в апреле 2025 г. Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран, включая дополнительный тариф на китайские товары в размере 34%. 10 апреля начали действовать ответные 34%-ные пошлины КНР на весь американский импорт. Трамп повысил тарифы для продукции из Китая до 104%, а Пекин, в свою очередь, увеличил пошлины до 84%. В результате ответных действий американские пошлины достигли 145%, а Китай нарастил тарифы на американские товары до 125%. Затем страны по итогам переговоров объявили о «торговом перемирии». 11 октября Трамп пообещал ввести 100%-ные пошлины на товары из КНР.