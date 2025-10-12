Газета
Главная / Политика /

«Хамас» отказался от участия в церемонии подписания соглашения по Газе

Ведомости

Член политического бюро «Хамас» Хоссам Бадран заявил, что движение не будет участвовать в церемонии подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Le Figaro.

Он пояснил, что «Хамас» будет полагаться на посреднические усилия Катара, Египта и теперь также Турции в ведении переговорного процесса. Подписание официальных документов будет доверено этим странам-медиаторам.

10 октября в 12:00 мск вступило в силу соглашение о прекращении огня в секторе Газа. В рамках первого этапа «Хамас» вернет израильских заложников, а Израиль отпустит 250 палестинцев, которые отбывают пожизненное заключение в тюрьмах, и 1700 человек, арестованных в анклаве с октября 2023 г. Также будут отпущены палестинские женщины и дети, задержанные в Газе.

В этот же день спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф заявил, что Израиль завершил первый этап вывода военнослужащих из анклава. С этого момента начался 72-часовой срок для освобождения пленных, которых удерживают боевики «Хамаса».

