Министр обороны Израиля поручил уничтожить туннели «Хамаса»
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что поручил Армии обороны (ЦАХАЛ) подготовиться к уничтожению всех туннелей группировки «Хамас» в секторе Газа. Его заявление приводит The Times of Israel.
Главной задачей для Израиля после этапа возвращения заложников, как отметил министр, станет уничтожение всех террористических туннелей «Хамаса» в секторе Газа. Операцию проведут силами ЦАХАЛ, а также через «международный механизм, который будет создан под руководством и контролем США», сказал Кац.
«В этом и заключается основной смысл реализации согласованного принципа демилитаризации Газы и разоружения «Хамаса», – заявил Кац, добавив, что поручил армии подготовиться к выполнению миссии.
10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня в секторе Газа. В рамках первого этапа «Хамас» вернет израильских заложников, а Израиль отпустит 250 палестинцев, которые отбывают пожизненное заключение в тюрьмах, и 1700 человек, арестованных в анклаве с октября 2023 г. Также будут отпущены палестинские женщины и дети, задержанные в Газе.
В этот же день спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф заявил, что Израиль завершил первый этап вывода военнослужащих из анклава. С этого момента начался 72-часовой срок для освобождения пленных, которых удерживают боевики «Хамаса».