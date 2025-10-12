Газета
Политика

FT: США с лета помогают Украине бить по целям в России

Ведомости

США несколько месяцев помогают Киеву наносить удары вглубь России по энергетическим объектам, сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

В частности, как утверждается, американская разведка помогает Украине определять маршрут, высоту, время и тактику выполнения операций. Это позволяет украинским дронам уклоняться от российской ПВО, говорится в статье.

«По словам американского чиновника, Украина выбирала цели для дальних ударов, а Вашингтон затем предоставлял разведданные об уязвимых местах этих объектов», – пишет газета.

FT узнала о радикальном изменении отношения к России в окружении Трампа

Политика / Международные новости

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили FT, что Киев намерен «работать над увеличением количества и масштабности ударов по территории России». Белый дом не признает своей прямой причастности к ударам Украины по российским энергетическим объектам, говорится в материале.

В октябре FT сообщила, что в окружении президента США Дональда Трампа произошло «радикальное изменение» позиции в отношении предоставления Украине разведданных для ударов по энергообъектам России. По данным издания, Трамп уже поручил военным подготовиться к предоставлению Киеву дополнительных разведданных для дальнобойных ударов по российской энергетике. При этом окончательное решение еще не обнародовано, подчеркивала газета.

Впервые о намерении США предоставить Киеву разведданные для ударов дальнобойными ракетами по энергетической инфраструктуре РФ написала газета The Wall Street Journal. По информации издания, в администрации Трампа также рассматривают возможность отправки Киеву «мощного оружия, которое позволит поражать больше целей на территории России». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 октября говорил, что США передают Украине разведданные в постоянном режиме, в режиме «онлайн».

