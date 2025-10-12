FT: США с лета помогают Украине бить по целям в России

В октябре FT сообщила, что в окружении президента США Дональда Трампа произошло «радикальное изменение» позиции в отношении предоставления Украине разведданных для ударов по энергообъектам России. По данным издания, Трамп уже поручил военным подготовиться к предоставлению Киеву дополнительных разведданных для дальнобойных ударов по российской энергетике. При этом окончательное решение еще не обнародовано, подчеркивала газета.