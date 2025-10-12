FT: Пентагон намерен закупить критически важные ископаемые на сумму до $1 млрд

Критически важные минералы являются приоритетом нацбезопасности Пентагона, как отмечает FT, поскольку они имеют решающее значение практически для всех систем вооружения, а также для таких технологий, как радары и системы обнаружения ракет. Некоторые из металлов, которые хочет приобрести Пентагон, ранее не хранились на складах. Речь идет о планах закупки кобальта на сумму до $500 млн, сурьмы (до $245 млн), тантала (до $100 млн) и скандия (до $45 млн).