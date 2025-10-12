FT: Пентагон намерен закупить критически важные ископаемые на сумму до $1 млрд
Пентагон намерен закупить критически важные редкоземельные металлы на сумму до $1 млрд в рамках глобальной кампании по созданию запасов, чтобы противостоять доминированию Китая в металлургическом секторе. Об этом Financial Times (FT) сообщает со ссылкой на документы Агентства оборонной логистики минобороны США.
Усилия администрации президента Дональда Трампа по наращиванию национального запаса связаны с введенными Китаем экспортными ограничениями, говорится в статье. Пекин ранее принял решение, согласно которому с 1 ноября 2025 г. страна введет крупномасштабный экспортный контроль почти на все производимые продукты. На этом фоне Трамп заявил, что не будет встречаться с китайским лидером Си Цзиньпином, а США введут дополнительные 100%-ные пошлины на китайский импорт. Ограничения, введенные Пекином, усилили опасения в США и Европе по поводу дальнейшего доступа к металлам, пишет FT.
Критически важные минералы являются приоритетом нацбезопасности Пентагона, как отмечает FT, поскольку они имеют решающее значение практически для всех систем вооружения, а также для таких технологий, как радары и системы обнаружения ракет. Некоторые из металлов, которые хочет приобрести Пентагон, ранее не хранились на складах. Речь идет о планах закупки кобальта на сумму до $500 млн, сурьмы (до $245 млн), тантала (до $100 млн) и скандия (до $45 млн).
Китай на фоне заявления Трампа призвал Соединенные Штаты прекратить угрожать повышением пошлин и активизировать переговоры по достижению торговой сделки. В заявлении министерства коммерции КНР подчеркивается, что недавние ответные меры Пекина были вынужденными и оборонительными.