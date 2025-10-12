Песков: тема поставок Tomahawk Киеву вызывает крайнюю обеспокоенность в России

«Тема «Томагавков» вызывает у нас крайнюю обеспокоенность, об этом уже говорил президент [РФ Владимир] Путин. Оружие это особенное, оно может быть в безъядерном, может быть в ядерном исполнении. <...> Оружие серьезное, но при этом оно не может изменить положение дел на фронтах», – заявил Песков.