Песков: тема поставок Tomahawk Киеву вызывает крайнюю обеспокоенность в России

Песков: тема поставок Tomahawk Киеву вызывает крайнюю обеспокоенность в РоссииСША могут поставить это оружие и в ядерном исполнении, предупредили в Кремле
Вопрос возможных поставок Киеву ракет большой дальности Tomahawk вызывает у России крайнюю обеспокоенность, но это оружие не изменит ситуацию на фронте, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Журналист Павел Зарубин в разговоре с Песковым обратил внимание, что по заявлениям американского лидера Дональда Трампа непонятно, будут ли США передавать Украине ракеты Tomahawk. Представитель Кремля отметил, что заявлений о таких поставках сейчас звучит много, а российская сторона их фиксирует и будет разбираться.
«Тема «Томагавков» вызывает у нас крайнюю обеспокоенность, об этом уже говорил президент [РФ Владимир] Путин. Оружие это особенное, оно может быть в безъядерном, может быть в ядерном исполнении. <...> Оружие серьезное, но при этом оно не может изменить положение дел на фронтах», – заявил Песков.
Сейчас наступил «очень драматичный момент», поскольку со всех сторон нагнетается напряженность, добавил представитель Кремля. Однако российская сторона продолжает говорить о своей готовности мирному урегулированию, и Трамп все время призывает садиться за стол переговоров. Из этого Москва делает вывод, что американский президент «сохраняет политическую волю», отметил Песков. При этом Европа и Украина, указал он, демонстрируют нежелание что-то предприниматель в этом русле.
6 октября Трамп заявил, что «в определенной степени» принял решение о поставках Tomahawk, но перед окончательным ответом хотел бы узнать, для чего они будут использоваться, и задаст несколько вопросов по этому поводу. Президент США добавил, что «не ищет эскалации» при отправке Киеву этих ракет.
На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что поставки ракет большой дальности Украине являются серьезным витком эскалации. Представитель Кремля напомнил, что Tomahawk могут нести ядерный заряд. 11 октября Axios писал, что Трамп и президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсудили возможность получения Киевом ракет Tomahawk.