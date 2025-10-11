Axios: Трамп и Зеленский обсуждали возможные поставки Tomahawk

6 октября Трамп заявил, что «в определенной степени» принял решение о поставках Tomahawk, но перед окончательным ответом хотел бы узнать, для чего они будут использоваться, и задаст несколько вопросов по этому поводу. Президент США добавил, что «не ищет эскалации» при отправке Киеву этих ракет.