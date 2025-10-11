Axios: Трамп и Зеленский обсуждали возможные поставки Tomahawk
Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсудили возможность получения Киевом ракет большой дальности Tomahawk. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.
Собеседники портала не раскрыли, было ли принято какое-либо окончательное решение. Один источник уточнил, что звонок длился около 30 минут.
11 октября глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. Детали беседы он не рассказал.
6 октября Трамп заявил, что «в определенной степени» принял решение о поставках Tomahawk, но перед окончательным ответом хотел бы узнать, для чего они будут использоваться, и задаст несколько вопросов по этому поводу. Президент США добавил, что «не ищет эскалации» при отправке Киеву этих ракет.
На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что поставки ракет большой дальности Украине являются серьезным витком эскалации. Представитель Кремля напомнил, что Tomahawk могут нести ядерный заряд.