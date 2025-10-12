Силы ПВО за сутки сбили девять снарядов HIMARS и 72 БПЛА
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили девять американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS м 72 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России.
Кроме того, российскими военными была сбита управляемая ракета большой дальности «Нептун».
По данным оборонного ведомства, в ночь на 12 октября над регионами РФ было уничтожено 32 украинских беспилотника. По 15 воздушных целей уничтожено в Белгородской и Брянской областях, еще два БПЛА были сбиты над Смоленским регионом.