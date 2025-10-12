Песков: в украинском вопросе наступил очень драматичный момент
В вопросе урегулирования конфликта на Украине наступил очень драматичный момент, со всех сторон нагнетается напряженность, заявил журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Сейчас действительно очень драматичный момент с точки зрения того, что со всех сторон нагнетается напряженность», – сказал Песков.
Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявления о возможности передачи Киеву ракет большой дальности Tomahawk. Он заявил, что тема вызывает у России крайнюю обеспокоенность, но это оружие не изменит ситуацию на фронте. Заявлений о таких поставках сейчас звучит много, а российская сторона их фиксирует и будет разбираться, отметил Песков.
6 октября президент США Дональд Трамп заявил, что «в определенной степени» принял решение о поставках Tomahawk, но перед окончательным ответом хотел бы узнать, для чего они будут использоваться. Президент США добавил, что «не ищет эскалации» при отправке Киеву этих ракет. 28 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс также допустил, что поставки Tomahawk возможны. По его словам, сейчас власти страны обсуждают отправку такого оружия на Украину.
Крылатые ракеты Tomahawk имеют дальность до 2400 км и способны обходить современные системы противовоздушной обороны.