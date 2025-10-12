Песков: в украинском вопросе наступил очень драматичный момент

6 октября президент США Дональд Трамп заявил, что «в определенной степени» принял решение о поставках Tomahawk, но перед окончательным ответом хотел бы узнать, для чего они будут использоваться. Президент США добавил, что «не ищет эскалации» при отправке Киеву этих ракет. 28 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс также допустил, что поставки Tomahawk возможны. По его словам, сейчас власти страны обсуждают отправку такого оружия на Украину.