Кремль: контакты России и Азербайджана не прерывались

9 октября в Душанбе, где президент РФ Владимир Путин находился с государственным визитом, состоялась его встреча с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Это была первая полноформатная беседа лидеров двух стран после ухудшения отношений, вызванного катастрофой самолета «Азербайджанских авиалиний», летевшего из Баку в Грозный в декабре 2024 г. Путин сообщил, что расследование катастрофы близится к завершению и уже позволяет установить причины трагедии. Президент РФ пообещал выплатить компенсации и дать правовую оценку действиям всех должностных лиц.