Кремль: контакты России и Азербайджана не прерывались

Двусторонние контакты между Москвой и Баку не прерывались, несмотря на «не самый лучший» момент в отношениях между странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

«Контакты, собственно, не прерывались. И справедливости ради нужно сказать, что, несмотря на то что момент был такой, не самый лучший, в истории наших двусторонних отношений, но, несмотря на это, объемы нашего торгово-экономического сотрудничества продолжали свой рост», – сказал он.

Контакты не прерывались полностью и продолжались, в том числе «по линии администрации, помощников», добавил представитель Кремля.

По его словам, Москва надеется, что накопившиеся проблемные вопросы с республикой будут разрешены «с той или иной скоростью».

9 октября в Душанбе, где президент РФ Владимир Путин находился с государственным визитом, состоялась его встреча с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Это была первая полноформатная беседа лидеров двух стран после ухудшения отношений, вызванного катастрофой самолета «Азербайджанских авиалиний», летевшего из Баку в Грозный в декабре 2024 г. Путин сообщил, что расследование катастрофы близится к завершению и уже позволяет установить причины трагедии. Президент РФ пообещал выплатить компенсации и дать правовую оценку действиям всех должностных лиц.

