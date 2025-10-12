Ушаков: ненависть европейцев к России трудно победить
США могут влиять на европейскую политику, но степень сплоченной ненависти ЕС к России «трудно пробурить даже американским буром». Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.
Ненависть Европы к России Ушаков объяснил сверхактивной работой в рамках политического истеблишмента и с общественностью. По его словам, при этом разумные голоса тут же топят в волнах ненависти.
«Я сам удивляюсь, во-первых, степени вранья, вот именно вранье напропалую, и, конечно, удивляюсь тому, что на фоне этого вранья, на фоне ненависти европейцы могли так консолидироваться», – отметил Ушаков.
По словам помощника президента РФ, Россия продолжает контакты с США. В вопросе урегулирования украинского конфликта «путеводной звездой» остаются договоренности, достигнутые двумя президентами в Анкоридже.
1 октября состоялся саммит лидеров стран Евросоюза в Копенгагене. В частности, обсуждалось создание «стены беспилотников», которая позволит сформировать сеть для обнаружения и сбивания БПЛА в ответ на вторжения в воздушное пространство Польши и Румынии. Звучала также идея использовать 140 млрд евро замороженных российских активов для отправки Киеву и изменение правил ЕС , позволяющее Украине подать заявку на членство, несмотря на возражения Венгрии. Собеседники Politico заявляли, что по всем этим вопросам не было достигнуто существенного прогресса на практике.