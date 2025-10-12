Пакистан закрыл пограничные переходы с Афганистаном

12 октября телеканал Geo сообщил, что пакистанские силы ночью нанесли удары по погранпостам Афганистана и укрытиям боевиков на нескольких приграничных пунктах, захватив 19 из них и нанеся тяжелые потери войскам. По их данным, афганские силы открыли «неспровоцированный» огонь по нескольким пограничным пунктам, чтобы помочь формированиям хариджитов пересечь границу с Пакистаном. Погранпосты пакистанской армии атаковали афганские силы в ответ.