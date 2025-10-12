Пакистан закрыл пограничные переходы с Афганистаном
Пакистан закрыл пограничные переходы с Афганистаном после перестрелки, в результате которой, как утверждает Кабул, погибли 58 пакистанских солдат. Об этом пишет Reuters со ссылкой на власти Пакистана.
Отмечается, что афганские войска обстреляли пакистанские погранпосты поздним вечером 11 октября. Согласно заявлению минобороны страны, действие стало ответом на пакистанские авиаудары в Афганистане в начале недели. Пакистан заявлял, что ответил огнем из стрелкового оружия и артиллерии.
Афганистан сообщал, что 20 афганских военных «были убиты или ранены». Обе страны заявили, что уничтожили пограничные посты другой стороны.
12 октября телеканал Geo сообщил, что пакистанские силы ночью нанесли удары по погранпостам Афганистана и укрытиям боевиков на нескольких приграничных пунктах, захватив 19 из них и нанеся тяжелые потери войскам. По их данным, афганские силы открыли «неспровоцированный» огонь по нескольким пограничным пунктам, чтобы помочь формированиям хариджитов пересечь границу с Пакистаном. Погранпосты пакистанской армии атаковали афганские силы в ответ.