Пакистан захватил 19 погранпунктов в Афганистане

По их данным, афганские силы открыли «неспровоцированный» огонь по нескольким пограничным пунктам, чтобы помочь формированиям хариджитов пересечь границу с Пакистаном. Дежурные пограничные посты пакистанской армии атаковали афганские силы в ответ. Они были «в панике» и призвали Пакистан прекратить массированные ответные действия после того, как несколько афганских постов были уничтожены, пишет Geo. В частности, силы Исламабада нанесли удар по посту Шахидан и «сравняли с землей» посты в Курраме и Джандосаре.