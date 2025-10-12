Пакистан захватил 19 погранпунктов в Афганистане

Пакистан захватил 19 погранпунктов в АфганистанеМинистр внутренних дел Пакистана назвал обстрелы из Афганистана нарушением международного права
Пакистанские силы ночью нанесли удары по пограничным постам Афганистана и укрытиям боевиков на нескольких приграничных пунктах, захватив 19 из них и нанеся тяжелые потери войскам, сообщает телеканал Geo со ссылкой на источники в сфере безопасности.
По их данным, афганские силы открыли «неспровоцированный» огонь по нескольким пограничным пунктам, чтобы помочь формированиям хариджитов пересечь границу с Пакистаном. Дежурные пограничные посты пакистанской армии атаковали афганские силы в ответ. Они были «в панике» и призвали Пакистан прекратить массированные ответные действия после того, как несколько афганских постов были уничтожены, пишет Geo. В частности, силы Исламабада нанесли удар по посту Шахидан и «сравняли с землей» посты в Курраме и Джандосаре.
По словам источников, пакистанские силы также атаковали формирования боевиков ИГИЛ
Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви назвал обстрелы из Афганистана нарушением международного права. Он заявил, что пакистанские силы немедленно отреагировали, и подчеркнул, что войска должны сохранять бдительность. Министр также обвинил Афганистан в ведении «опасной кровавой игры» и предупредил, что Афганистан получит такой же решительный ответ, как Индия.
Бои на границе происходят во время визита министра иностранных дел Афганистана Амира Хана Муттаки в Индию. Пакистан блокировал поездку Муттаки. Отношения талибов с ранее партнерским Исламабадом ухудшились после захвата власти в Кабуле, хотя пакистанцы и возобновили работу посольства. На афгано-пакистанской границе с 2024 г. идет конфликт с жертвами с обеих сторон. Армия Пакистана бьет по Афганистану, обвиняя талибов в укрывательстве членов группировки «Техрик-е Талибан Пакистан»