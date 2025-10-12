CCTV: Путин заявлением о новом оружии привел в трепет противников Москвы
Президент России Владимир Путин, который ранее заявил о появлении у РФ нового оружия, привел этим в трепет противников Москвы, считает обозреватель Центрального телевидения Китая (CCTV) Вэй Дунсюй.
«Упоминание президентом Путиным о новом оружии предполагает множество возможностей, одно можно сказать наверняка – этого достаточно, чтобы привести противников России в трепет», – заявил Дунсюй (цитата по ТАСС).
Россия, как указал он, готова «раскрыть новый козырь» на фоне давления НАТО и «перепадов настроения» США.
Речь может идти о межконтинентальной крылатой ракете «Буревестник» с ядерным двигателем, от которой, подчеркивается в статье, у западных стран нет средств защиты. По мнению обозревателя, это оружие может стать для российской стороны «ключевым козырем» на переговорах с Вашингтоном по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.
Путин 10 октября по итогам визита в Таджикистан сообщил, что в скором времени российская сторона может объявить о появлении у нее нового оружия. По его словам, сейчас проходят его успешные испытания. Глава государства отметил, что новизна и современность этих вооружений «на очень высоком уровне». Кроме того, указал он, новизна средств ядерного сдерживания РФ выше, чем у любого другого ядерного государства, к тому же Москва активно их развивает.