CCTV: Путин заявлением о новом оружии привел в трепет противников Москвы

Путин 10 октября по итогам визита в Таджикистан сообщил, что в скором времени российская сторона может объявить о появлении у нее нового оружия. По его словам, сейчас проходят его успешные испытания. Глава государства отметил, что новизна и современность этих вооружений «на очень высоком уровне». Кроме того, указал он, новизна средств ядерного сдерживания РФ выше, чем у любого другого ядерного государства, к тому же Москва активно их развивает.