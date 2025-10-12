Пакистан призвал «Талибан» принять меры против террористов
Пакистан ожидает, что правительство «Талибана» примет конкретные меры против «террористических элементов и их исполнителей, стремящихся подорвать пакистано-афганские отношения». Об этом заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар заявил на своей странице в соцсети X.
Дар назвал серьезной провокацией «неспровоцированные обстрелы и рейды» вдоль пакистано-афганской границы. По его словам, ответная реакция Пакистана и удары направлены против инфраструктуры «Талибана» и на «нейтрализацию террористических элементов», действующих с территории Афганистана.
12 октября телеканал Geo сообщил, что ночью пакистанские силы атаковали погранпосты Афганистана и укрытия боевиков на нескольких приграничных пунктах, захватив 19 из них и нанеся тяжелые потери войскам. По их сведениям, афганские силы открыли «неспровоцированный» огонь по нескольким пограничным пунктам с целью помочь формированиям хариджитов пересечь границу с Пакистаном. Погранпосты пакистанской армии атаковали афганские силы в ответ.
В этот же день Reuters писало, что Пакистан закрыл погранпереходы с Афганистаном после перестрелки, в результате которой, как утверждает Кабул, погибли 58 пакистанских солдат.