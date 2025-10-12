Пакистан призвал «Талибан» принять меры против террористов

12 октября телеканал Geo сообщил, что ночью пакистанские силы атаковали погранпосты Афганистана и укрытия боевиков на нескольких приграничных пунктах, захватив 19 из них и нанеся тяжелые потери войскам. По их сведениям, афганские силы открыли «неспровоцированный» огонь по нескольким пограничным пунктам с целью помочь формированиям хариджитов пересечь границу с Пакистаном. Погранпосты пакистанской армии атаковали афганские силы в ответ.