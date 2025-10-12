Путин примет участие в форуме РЭН и проведет совещание с членами Совбеза

«Российская энергетическая неделя» состоится с 15 по 17 октября в Москве на двух площадках: в ЦВЗ «Манеж» и Гостином Дворе. Участие в мероприятии подтвердили 5000 представителей из 85 стран, отмечал советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета РЭН Антон Кобяков. По его словам, интерес к этой площадке растет: за аналогичный период до старта форума в прошлом году свое участие подтвердили более 2200 представителей из 58 стран.