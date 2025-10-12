Газета
Путин примет участие в форуме РЭН и проведет совещание с членами Совбеза

Ведомости

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН), сообщил журналист Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин».

В планах президента также провести совещание с членами Совета безопасности РФ. Кроме того, ожидаются и международные контакты, сообщил Зарубин. Журналист добавил, что график Путина «верстался на ходу». 10 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналисту, что план российского лидера будет проработан «сегодня-завтра».

«Российская энергетическая неделя» состоится с 15 по 17 октября в Москве на двух площадках: в ЦВЗ «Манеж» и Гостином Дворе. Участие в мероприятии подтвердили 5000 представителей из 85 стран, отмечал советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета РЭН Антон Кобяков. По его словам, интерес к этой площадке растет: за аналогичный период до старта форума в прошлом году свое участие подтвердили более 2200 представителей из 58 стран.

На этой неделе Путин подвел итоги трехдневного государственного визита в Душанбе, где принял участие в заседании Совета глав государств СНГ и в саммите «Россия – Центральная Азия» и провел ряд двусторонних встреч – с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

