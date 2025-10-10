Газета
Главная / Политика /

Главные заявления Путина по итогам визита в Таджикистан

Президент рассказал об угрозе Tomahawk, отношениях с Баку и неполученной Трампом премии
Елена Вострикова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин подвел итоги трехдневного государственного визита в Душанбе, где принял участие в заседании Совета глав государств СНГ и в саммите «Россия – Центральная Азия». Глава государства также провел ряд двусторонних встреч – с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Ведомости» собрали ключевые тезисы из выступления Путина на пресс-конференции.

Об отношениях с Таджикистаном и Азербайджаном:

  • Таджикистан – важный партнер для России, в том числе в Средней Азии.

  • Москва будет увеличивать возможности работы филиалов российских вузов в Таджикистане.

  • Россия заинтересована в иностранной рабочей силе, но это должна быть «нужная рабочая сила».

  • У России и Азербайджана не было кризиса межгосударственных отношений, страны столкнулись с «кризисом эмоций» из-за трагического события.

  • Президент выразил надежду, что Россия и Азербайджан перевернули страницу после катастрофы самолета AZAL.

  • Рост товарооборота между Россией и Азербайджаном продолжается.

Что сказал Владимир Путин своим коллегам по СНГ

Политика / Международные отношения

О Нобелевской премии:

  • Решения Нобелевского комитета по премии мира нанесли огромный ущерб авторитету премии.

  • Связывать Нобелевскую премию мира с поставками оружия нелепо.

  • Путин отметил, что не знает, достоин или не достоин действующий президент США Дональд Трамп Нобелевской премии: «Но он реально много делает для того, чтобы разрешить сложные, десятилетиями длящиеся кризисы».

О вооружениях и Украине:

  • Ответом на угрозы со стороны США поставить Киеву ракеты большой дальности Tomahawk станет усиление систем противовоздушной обороны.

  • Отказ США от продления ДСНВ не будет критичным для России.

  • У Москвы и Вашингтона есть понимание, куда надо двигаться, чтобы добиться мирного урегулирования украинского конфликта.

  • Россия ответит тем же, если некоторые страны решат провести реальные испытания ядерных вооружений.

  • У России будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии, которое «мы когда-то анонсировали». Оно появляется, проходит испытания.

