Главные заявления Путина по итогам визита в Таджикистан

Главные заявления Путина по итогам визита в ТаджикистанПрезидент рассказал об угрозе Tomahawk, отношениях с Баку и неполученной Трампом премии
Президент России Владимир Путин подвел итоги трехдневного государственного визита в Душанбе, где принял участие в заседании Совета глав государств СНГ и в саммите «Россия – Центральная Азия». Глава государства также провел ряд двусторонних встреч – с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
«Ведомости» собрали ключевые тезисы из выступления Путина на пресс-конференции.
Об отношениях с Таджикистаном и Азербайджаном:
Таджикистан – важный партнер для России, в том числе в Средней Азии.
Москва будет увеличивать возможности работы филиалов российских вузов в Таджикистане.
Россия заинтересована в иностранной рабочей силе, но это должна быть «нужная рабочая сила».
У России и Азербайджана не было кризиса межгосударственных отношений, страны столкнулись с «кризисом эмоций» из-за трагического события.
Президент выразил надежду, что Россия и Азербайджан перевернули страницу после катастрофы самолета AZAL.
Рост товарооборота между Россией и Азербайджаном продолжается.
О Нобелевской премии:
Решения Нобелевского комитета по премии мира нанесли огромный ущерб авторитету премии.
Связывать Нобелевскую премию мира с поставками оружия нелепо.
Путин отметил, что не знает, достоин или не достоин действующий президент США Дональд Трамп Нобелевской премии: «Но он реально много делает для того, чтобы разрешить сложные, десятилетиями длящиеся кризисы».
О вооружениях и Украине:
Ответом на угрозы со стороны США поставить Киеву ракеты большой дальности Tomahawk станет усиление систем противовоздушной обороны.
Отказ США от продления ДСНВ не будет критичным для России.
У Москвы и Вашингтона есть понимание, куда надо двигаться, чтобы добиться мирного урегулирования украинского конфликта.
Россия ответит тем же, если некоторые страны решат провести реальные испытания ядерных вооружений.
У России будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии, которое «мы когда-то анонсировали». Оно появляется, проходит испытания.