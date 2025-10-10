Что сказал Владимир Путин своим коллегам по СНГ

Что сказал Владимир Путин своим коллегам по СНГПрезидент России пообещал лидерам стран проинформировать о встрече с Дональдом Трампом на Аляске
В Душанбе состоялось заседание глав государств СНГ. Перед встречей прошла официальная церемония приветствия и совместного фотографирования. В заседании кроме Владимира Путина принимали участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
Путин поблагодарил Таджикистан за организацию встречи. Он заявил, что странам СНГ удалось сохранить площадку не только для общения, но создать общий рынок и гуманитарное пространство. Торговый оборот России со странами СНГ в 2024 г. увеличился на 7% до $112 млрд. Почти все взаиморасчеты выполняются в национальных валютах. Путин заметил, что страны СНГ не отказываются от использования других платежных инструментов и валют: «Просто это повышает нашу независимость и суверенитет». Путин говорил о важности и Евразийского экономического союза.
- На мой взгляд, это выгодно, экономические выгоды дает: большие рынки открывает как минимум, создает больше условий для кооперации. А в конечном счете это полезно, это просто полезно, точно совершенно. Правда, конъюнктура сегодняшнего дня сложилась особым образом… Но у нас с Арменией сколько сейчас товарооборот выскочил? Товарооборот с Арменией сейчас какой? – обратился Путин к Пашиняну.
- В этом году уже $4 млрд. В прошлом году было примерно $9 млрд, – ответил тот.
- Сколько? Нет, больше в этом году. В прошлом году было больше и в этом году будет больше. Это очевидно просто. Ну, неважно, – не поверил Путин.
Путин заявил, что если кто-то захочет внедрить новые инструменты и механизмы, углубляющие возможности стран СНГ, то он это поддержит. Он также подчеркнул важность процессов импортозамещения: «Здесь важны инновации, цифровизация, комплексное рациональное использование природных ресурсов – очевидно, с этим никто, конечно, не спорит». Важным направлением работы является борьба с терроризмом и экстремизмом, добавил он. «И, конечно, не могу не согласиться – Ильхам Гейдарович [Алиев] сказал об этом – о важности нашего взаимодействия на гуманитарном треке», – заявил Путин.
Страны СНГ также координируют работу во внешней политике, поэтому актуально, что на одобрение Совета выносится совместное заявление по случаю 80-летия создания ООН, отметил Путин. Кроме того, по итогам саммита ожидается и решение о предоставлении ШОС статуса наблюдателя при СНГ.
Президент пригласил коллег по СНГ в Санкт-Петербург на традиционную встречу перед Новым годом. «И уже с некоторыми коллегами обменивался, информировал их о результатах работы в Анкоридже на Аляске с американцами по поводу урегулирования ситуации на Украине. У нас будет возможность еще совсем узким кругом собраться, и я бы хотел именно в таком узком кругу вас подробнее проинформировать о результатах, которые мы в целом оцениваем положительно, и, безусловно, нашу последующую работу по урегулированию конфликта на Украине строим на тех принципиальных положениях, которые мы обсуждали на Аляске», – заявил он.
После заседания лидеров государств к ним присоединились и члены делегаций. По итогам были подписаны документы, среди которых программы сотрудничества по укреплению пограничной безопасности на внешних границах СНГ на 2026–2030 гг., противодействию терроризму и экстремизму на 2026–2028 гг., а также концепция военного сотрудничества до 2030 г.
Владимир Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе вечером 8 октября. На следующий день прошли российско-таджикистанские переговоры, встреча Путина с Алиевым, а затем саммит «Центральная Азия – Россия». На встрече с Алиевым Владимир Путин рассказал, к чему пришло следствие, расследовавшее декабрьскую катастрофу самолета «Азербайджанских авиалиний». Самолет следовал из Баку в Грозный, он потерпел крушение в Актау. Путин рассказал, что в небе над Россией были беспилотники, система ПВО дала сбой, две выпущенные ракеты взорвались в 10 метрах от самолета. Он пообещал, что российская сторона выплатит компенсации и даст правовую оценку действиям всех должностных лиц.