Что сказал Владимир Путин своим коллегам по СНГ

Президент пригласил коллег по СНГ в Санкт-Петербург на традиционную встречу перед Новым годом. «И уже с некоторыми коллегами обменивался, информировал их о результатах работы в Анкоридже на Аляске с американцами по поводу урегулирования ситуации на Украине. У нас будет возможность еще совсем узким кругом собраться, и я бы хотел именно в таком узком кругу вас подробнее проинформировать о результатах, которые мы в целом оцениваем положительно, и, безусловно, нашу последующую работу по урегулированию конфликта на Украине строим на тех принципиальных положениях, которые мы обсуждали на Аляске», – заявил он.