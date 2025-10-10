Газета
Главная / Политика /

Путин заявил, что в отношениях с Азербайджаном не было кризиса

После авиакатастрофы AZAL был «кризис эмоций»
Ведомости

Президент Владимир Путин заявил, что у России в отношениях с Азербайджаном был «кризис эмоций». Страны столкнулись с трагическим крушением самолета, и было необходимо время, чтобы с этим разобраться. Сейчас следствие по крушению самолета AZAL завершается, остались детали и тонкости.

Президент подчеркнул, что если бы был кризис в отношениях государств, то не было бы роста товарооборота. Президент выразил надежду, что с Азербайджаном удалось «перевернуть страницу».

«Эмоции, без них, конечно, не обойтись, но их лучше держать в таком состоянии, чтобы они не мешали двигаться вперед. Надеюсь, это в прошлом», – резюмировал Путин.

Как прошла встреча Путина и Алиева после крушения азербайджанского самолета

Политика / Международные отношения

9 октября в Душанбе, где Путин находится с государственным визитом, состоялась его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Это была первая полноформатная беседа лидеров двух стран после ухудшения отношений, вызванного катастрофой самолета «Азербайджанских авиалиний», летевшего из Баку в Грозный в декабре 2024 г.

Переговоры прошли в правительственной резиденции Таджикистана и длились около часа. Встреча проходила в формате тет-а-тет. В протокольной части Путин подробно остановился на «наиболее чувствительной теме» – трагедии с самолетом Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний», который потерпел крушение в декабре 2024 г.

Путин сообщил, что расследование катастрофы близится к завершению и уже позволяет установить причины трагедии. По его словам, в день происшествия в российском воздушном пространстве находились украинские беспилотники – три БПЛА, которые отслеживала система ПВО.

По словам российского лидера, две ракеты, которые были выпущены, не поразили самолет напрямую, а взорвались примерно в 10 м от него. Вероятно, поражение произошло не боевыми элементами, а, скорее всего, обломками самих ракет. Предполагают, что именно поэтому пилот воспринял это как столкновение со стаей птиц.

Президент РФ пообещал выплатить компенсации и дать правовую оценку действиям всех должностных лиц.

Алиев поблагодарил Путина за встречу и отметил, что президент РФ лично контролирует ход следствия по самолету, поэтому «не было сомнений, что оно объективно во всем разберется».

