Путин: РФ и США видят направление для урегулирования украинского конфликта
У Москвы и Вашингтона есть понимание, куда надо двигаться, чтобы добиться мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам визита в Таджикистан.
Он отметил, что, тем не менее, вопрос урегулирования на Украине остается сложным.
По словам российского лидера, РФ и США сейчас остаются в рамках договоренностей, достигнутых в ходе саммита на Аляске.
«Это вопросы сложные, требующие дополнительной проработки, но мы остаемся на базе той дискуссии, которая в Анкоридже состоялась, мы для себя здесь ничего не меняем», – сказал Путин.
В ходе заседания Совета глав государств – участников СНГ Путин также говорил, что последующую работу по урегулированию украинского конфликта Россия строит на принципиальных положениях, которые были затронуты в ходе саммита на Аляске. Кроме того, президент РФ «в целом» положительно оценил результаты российско-американского саммита.
10 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что стамбульский переговорный процесс по урегулированию ситуации на Украине стоит на паузе из-за нежелания Киева реагировать на предложения РФ. В частности, по его словам, украинская сторона не отвечает на проект меморандума и на предложение создать конкретные три рабочие группы.