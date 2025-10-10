Газета
Главная / Политика /

Путин: РФ и США видят направление для урегулирования украинского конфликта

Ведомости

У Москвы и Вашингтона есть понимание, куда надо двигаться, чтобы добиться мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам визита в Таджикистан. 

Он отметил, что, тем не менее, вопрос урегулирования на Украине остается сложным. 

По словам российского лидера, РФ и США сейчас остаются в рамках договоренностей, достигнутых в ходе саммита на Аляске.

Песков объяснил паузу в переговорном процессе по Украине

Политика / Международные отношения

«Это вопросы сложные, требующие дополнительной проработки, но мы остаемся на базе той дискуссии, которая в Анкоридже состоялась, мы для себя здесь ничего не меняем», – сказал Путин. 

В ходе заседания Совета глав государств – участников СНГ Путин также говорил, что  последующую работу по урегулированию украинского конфликта Россия строит на принципиальных положениях, которые были затронуты в ходе саммита на Аляске. Кроме того, президент РФ «в целом» положительно оценил результаты российско-американского саммита.

10 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что стамбульский переговорный процесс по урегулированию ситуации на Украине стоит на паузе из-за нежелания Киева реагировать на предложения РФ. В частности, по его словам, украинская сторона не отвечает на проект меморандума и на предложение создать конкретные три рабочие группы.

