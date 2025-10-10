Путин: РФ и США видят направление для урегулирования украинского конфликта

10 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что стамбульский переговорный процесс по урегулированию ситуации на Украине стоит на паузе из-за нежелания Киева реагировать на предложения РФ. В частности, по его словам, украинская сторона не отвечает на проект меморандума и на предложение создать конкретные три рабочие группы.