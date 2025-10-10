Газета
Главная / Политика /

Песков объяснил паузу в переговорном процессе по Украине

Киев не реагирует на проект меморандума
Ведомости

Стамбульский переговорный процесс по урегулированию ситуации на Украине стоит на паузе из-за нежелания Киева реагировать на предложения РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

В частности, по его словам, украинская сторона не отвечает на проект меморандума и на предложение создать конкретные три рабочие группы. Песков отметил, что Киев делает это для того, чтобы «не делать домашнюю работу», которую необходимо выполнить перед встречей президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

При этом российская сторона продолжает стремление двигаться в сторону мирного урегулирования, добавил пресс-секретарь российского лидера.

В России сочли исчерпанным мирный импульс саммита на Аляске

Политика / Международные отношения

9 октября Песков говорил, что Украина сейчас не тяготеет к мирному процессу. «Киеву кажется, что что-то изменится на фронтах, они перейдут в позитивную динамику. Реальное положение дел свидетельствует об обратном», – отметил он. 

Пресс-секретарь президента РФ 2 октября говорил, что Европа фактически отстраняет Украину от переговоров. По его словам, европейцы поощряют Киев за отсутствие диалога с Россией. Европа находится в антироссийской и милитаристской истерике, это мешает процессу выхода на мирное урегулирование на Украине, заявил Песков.

