Песков объяснил паузу в переговорном процессе по Украине

Песков объяснил паузу в переговорном процессе по УкраинеКиев не реагирует на проект меморандума
Стамбульский переговорный процесс по урегулированию ситуации на Украине стоит на паузе из-за нежелания Киева реагировать на предложения РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
В частности, по его словам, украинская сторона не отвечает на проект меморандума и на предложение создать конкретные три рабочие группы. Песков отметил, что Киев делает это для того, чтобы «не делать домашнюю работу», которую необходимо выполнить перед встречей президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
При этом российская сторона продолжает стремление двигаться в сторону мирного урегулирования, добавил пресс-секретарь российского лидера.
9 октября Песков говорил, что Украина сейчас не тяготеет к мирному процессу. «Киеву кажется, что что-то изменится на фронтах, они перейдут в позитивную динамику. Реальное положение дел свидетельствует об обратном», – отметил он.
Пресс-секретарь президента РФ 2 октября говорил, что Европа фактически отстраняет Украину от переговоров. По его словам, европейцы поощряют Киев за отсутствие диалога с Россией. Европа находится в антироссийской и милитаристской истерике, это мешает процессу выхода на мирное урегулирование на Украине, заявил Песков.