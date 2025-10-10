Песков объяснил паузу в переговорном процессе по Украине

В частности, по его словам, украинская сторона не отвечает на проект меморандума и на предложение создать конкретные три рабочие группы. Песков отметил, что Киев делает это для того, чтобы «не делать домашнюю работу», которую необходимо выполнить перед встречей президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.