Песков заявил о серьезной паузе в переговорном процессе РФ и США по Украине

Песков 2 октября говорил, что Европа фактически отстраняет Украину от переговоров. По его словам, европейцы поощряют Киев за отсутствие диалога с Россией. Европа находится в антироссийской и милитаристской истерике, это мешает процессу выхода на мирное урегулирование на Украине, заявил Песков.