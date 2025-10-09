Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков заявил о серьезной паузе в переговорном процессе РФ и США по Украине

Киев не тяготеет к мирному процессу, считают в Кремле
Ведомости

В процессе диалога Москвы и Вашингтона по вопросу украинского урегулирования произошла пауза. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, сейчас обозначилась серьезная пауза в процессе диалога, в процессе развития стамбульских переговоров», – сказал он.

Представитель Кремля отметил, что Украина сейчас не тяготеет к мирному процессу. «Киеву кажется, что что-то изменится на фронтах, они перейдут в позитивную динамику. Реальное положение дел свидетельствует об обратном», – отметил Песков.

8 октября замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о значительном исчерпании импульса, который придал украинскому урегулированию российско-американский саммит на Аляске. По его словам, это произошло из-за действий европейцев.

Песков 2 октября говорил, что Европа фактически отстраняет Украину от переговоров. По его словам, европейцы поощряют Киев за отсутствие диалога с Россией. Европа находится в антироссийской и милитаристской истерике, это мешает процессу выхода на мирное урегулирование на Украине, заявил Песков.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь