Песков заявил о серьезной паузе в переговорном процессе РФ и США по УкраинеКиев не тяготеет к мирному процессу, считают в Кремле
В процессе диалога Москвы и Вашингтона по вопросу украинского урегулирования произошла пауза. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Действительно, сейчас обозначилась серьезная пауза в процессе диалога, в процессе развития стамбульских переговоров», – сказал он.
Представитель Кремля отметил, что Украина сейчас не тяготеет к мирному процессу. «Киеву кажется, что что-то изменится на фронтах, они перейдут в позитивную динамику. Реальное положение дел свидетельствует об обратном», – отметил Песков.
8 октября замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о значительном исчерпании импульса, который придал украинскому урегулированию российско-американский саммит на Аляске. По его словам, это произошло из-за действий европейцев.
Песков 2 октября говорил, что Европа фактически отстраняет Украину от переговоров. По его словам, европейцы поощряют Киев за отсутствие диалога с Россией. Европа находится в антироссийской и милитаристской истерике, это мешает процессу выхода на мирное урегулирование на Украине, заявил Песков.