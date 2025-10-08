Рябков: импульс саммита Путина и Трампа на Аляске исчерпан

«Я надеюсь, глубину и тяжесть последствий принимаемого в этой ситуации того или иного решения хорошо осознают те, кто подталкивает Вашингтон к такому решению», – сказал он журналистам (цитата по ТАСС). Как подчеркнул замминистра, это качественно изменит ситуацию, но не помешает России достичь своих целей.