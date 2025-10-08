Рябков: импульс саммита Путина и Трампа на Аляске исчерпан

Рябков: импульс саммита Путина и Трампа на Аляске исчерпанРоссия призывает США трезво подойти к вопросу поставок Украине ракет Tomahawk
Импульс, который придал украинскому урегулированию саммит на Аляске, в значительной степени исчерпан. Это произошло из-за действий европейцев. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Рябков также призвал США трезво и здраво подойти к вопросу передачи Киеву ракет Tomahawk. По его словам, использование ракет такого класса возможно только с участием американского персонала.
«Я надеюсь, глубину и тяжесть последствий принимаемого в этой ситуации того или иного решения хорошо осознают те, кто подталкивает Вашингтон к такому решению», – сказал он журналистам (цитата по ТАСС). Как подчеркнул замминистра, это качественно изменит ситуацию, но не помешает России достичь своих целей.
Замминистра также отметил, что речи о продлении ДСНВ сейчас не идет. По его словам, РФ обойдется без реакции США, если им неинтересна инициатива по ограничению стратегических наступательных вооружений. Он добавил, что Москва не увязывает этот вопрос с поставками Киеву ракет Tomahawk.
15 августа в Анкоридже прошла встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она продлилась 2 часа 45 минут. Главной темой переговоров было урегулирование российско-украинского конфликта. Во время выступления на «Валдае» Путин уточнил, что лидеры другие темы особо не затрагивали. Российский лидер оценил встречу как положительную, а саму обстановку на Аляске – как комфортную.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс 28 сентября заявил, что американские власти обсуждают возможность поставок Украине дальнобойных ракет Tomahawk, окончательное решение по этому вопросу примет Трамп.
6 октября Трамп заявил, что «в определенной степени» принял решение о поставках Украине ракет Tomahawk. Он уточнил, что перед окончательным решением хотел бы знать, зачем именно Киев будет использовать эти ракеты. Американский лидер подчеркнул, что «не ищет эскалации» при отправке на Украину ракет Tomahawk.
В ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявил, что поставки ракет Tomahawk Киеву не изменят ситуации на поле боя, но нанесут ущерб российско-американским отношениям.