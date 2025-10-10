Путин: урегулирование по Украине будет вестись на положениях саммита на Аляске

Путин: урегулирование по Украине будет вестись на положениях саммита на АляскеОн положительно оценил результаты саммита в Анкоридже
Президент РФ Владимир Путин заявил, что «в целом» положительно оценивает результаты российско-американского саммита на Аляске. Об этом он заявил в ходе заседания Совета глав государств – участников СНГ, передает ТАСС.
Он отметил, что последующую работу по урегулированию украинского конфликта Россия строит на принципиальных положениях, которые были затронуты в ходе саммита на Аляске.
Саммит Путина и президента США Дональда Трампа прошел 15 августа в Анкоридже и длился 2 часа 45 минут. Главной темой встречи стало урегулирование российско-украинского конфликта. Позднее на площадке клуба «Валдай» Путин оценил встречу как положительную и отметил, что переговоры были сосредоточены именно на вопросах мирного урегулирования.
8 октября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в Госдуме, что «мощный импульс», возникший после саммита президентов России и США на Аляске, исчерпал себя.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 октября заявил, что «импульс Анкориджа» в отношениях между РФ и США жив. «Но, учитывая, что мы продолжаем стремиться двигаться в сторону мирного урегулирования, можно сказать, что этот импульс жив, он живет и, будем надеяться, будет жить дальше. Что президент Трамп сохраняет политическую волю к мирному урегулированию», – подчеркнул он.