Путин: урегулирование по Украине будет вестись на положениях саммита на Аляске

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 октября заявил, что «импульс Анкориджа» в отношениях между РФ и США жив. «Но, учитывая, что мы продолжаем стремиться двигаться в сторону мирного урегулирования, можно сказать, что этот импульс жив, он живет и, будем надеяться, будет жить дальше. Что президент Трамп сохраняет политическую волю к мирному урегулированию», – подчеркнул он.