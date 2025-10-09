Ушаков не согласился с Рябковым, что импульс Анкориджа исчерпан

25 сентября Ушаков отмечал, что между Россией и США продолжается передача информации по закрытым каналам. Тогда он указывал, что Москва внимательно следит за заявлениями американского лидера не только публично, но и по линиям конфиденциальной связи. По его словам, Трамп во время Генассамблеи ООН «беседовал с различными лидерами и в какой-то степени мог подыгрывать им».