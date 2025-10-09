Ушаков не согласился с Рябковым, что импульс Анкориджа исчерпан
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что контакты между представителями администраций президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа осуществляются на постоянной основе. Об этом сообщают «РИА Новости».
По его словам, заявления о том, что импульс Анкориджа исчерпан, в корне не верны. А договоренности, достигнутые на Аляске, вызывают недовольство у европейских стран и Киева, которые, по его словам, не заинтересованы в мирном процессе.
Замглавы МИД России Сергей Рябков 8 октября сказал, что импульс, который придал украинскому урегулированию саммит на Аляске, в значительной степени исчерпан. По его данным, это произошло из-за действий европейцев.
25 сентября Ушаков отмечал, что между Россией и США продолжается передача информации по закрытым каналам. Тогда он указывал, что Москва внимательно следит за заявлениями американского лидера не только публично, но и по линиям конфиденциальной связи. По его словам, Трамп во время Генассамблеи ООН «беседовал с различными лидерами и в какой-то степени мог подыгрывать им».
9 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Вашингтон пока не представил предметную реакцию на предложение России продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на год. Хотя президент США до этого назвал инициативу Путина «хорошей идеей».