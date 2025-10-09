Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Ушаков не согласился с Рябковым, что импульс Анкориджа исчерпан

Ведомости

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что контакты между представителями администраций президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа осуществляются на постоянной основе. Об этом сообщают «РИА Новости».

По его словам, заявления о том, что импульс Анкориджа исчерпан, в корне не верны. А договоренности, достигнутые на Аляске, вызывают недовольство у европейских стран и Киева, которые, по его словам, не заинтересованы в мирном процессе.

Замглавы МИД России Сергей Рябков 8 октября сказал, что импульс, который придал украинскому урегулированию саммит на Аляске, в значительной степени исчерпан. По его данным, это произошло из-за действий европейцев.

25 сентября Ушаков отмечал, что между Россией и США продолжается передача информации по закрытым каналам. Тогда он указывал, что Москва внимательно следит за заявлениями американского лидера не только публично, но и по линиям конфиденциальной связи. По его словам, Трамп во время Генассамблеи ООН «беседовал с различными лидерами и в какой-то степени мог подыгрывать им».

9 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Вашингтон пока не представил предметную реакцию на предложение России продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на год. Хотя президент США до этого назвал инициативу Путина «хорошей идеей».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её