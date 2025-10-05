Газета
Главная / Политика /

Трамп назвал «хорошей идеей» предложение Путина по ДСНВ

Российский президент ранее допустил соблюдение ограничений по договору еще год
Ведомости

Президент США Дональд Трамп назвал предложения российского лидера Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) хорошей идеей. Об этом пишет ТАСС.

«Для меня это звучит как хорошая идея», – сказал Трамп, отвечая на вопрос агентства.

22 сентября Путин предложил, чтобы после завершения срока действия договора 5 февраля 2026 г. Россия еще в течение года добровольно придерживалась количественных ограничений ДСНВ. Глава российского государства подчеркнул, что жизнеспособность инициативы будет зависеть от аналогичных шагов американской стороны.

Бывший посол России в США Анатолий Антонов 26 сентября назвал инициативу Путина «сильным политическим ходом». По его словам, это демонстрирует готовность Москвы к переговорам, несмотря на позицию западных стран.

Будут ли Россия и США сдерживать ядерные вооружения без договора

Политика / Международные отношения

В конце августа замначальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Джебара заявил, что Трамп хотел бы заключить с Москвой новое соглашение вместо ДСНВ, но для этого есть некоторые условия. Сам глава Белого дома до этого говорил, что окончание срока действия договора станет проблемой для всего мира.

Российско-американский договор о стратегических наступательных вооружениях был подписан в Праге 8 апреля 2010 г. Он вступил в силу в феврале 2011 г. и был продлен еще на пять лет в 2021 г. при администрации президента США Джо Байдена. На тот момент уже были зафиксированы взаимные обвинения сторон в нарушениях. В феврале 2023 г. Путин объявил о приостановлении участия РФ в СНВ-3.

ДСНВ предусматривал ограничения, согласно которым державы не могли иметь более 700 единиц межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков спустя семь лет после вступления документа в силу. Боезарядов для всех этих видов вооружений не могло быть более 1550 штук.

