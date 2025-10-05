Трамп назвал «хорошей идеей» предложение Путина по ДСНВ

Российско-американский договор о стратегических наступательных вооружениях был подписан в Праге 8 апреля 2010 г. Он вступил в силу в феврале 2011 г. и был продлен еще на пять лет в 2021 г. при администрации президента США Джо Байдена. На тот момент уже были зафиксированы взаимные обвинения сторон в нарушениях. В феврале 2023 г. Путин объявил о приостановлении участия РФ в СНВ-3.