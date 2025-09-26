Экс-посол РФ в США назвал предложение Путина по ДСНВ сильным политическим ходом
Президент РФ Владимир Путин предпринял сильный политический ход, когда заявил, что Россия будет придерживаться положений Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после окончания его действия. Об этом сказал бывший посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью телеканалу «Россия-24». Его слова приводит ТАСС.
Он отметил, что заявление президента нельзя рассматривать как проявление слабости. Антонов указал, что это демонстрация международному сообществу готовности договариваться, несмотря на позицию западных стран и их поощрение Украины атаковать стратегические объекты РФ.
22 сентября на совещании с Совбезом Путин предложил, чтобы после истечения срока договора 5 февраля 2026 г. Россия в течение еще одного года соблюдала количественные ограничения по ДСНВ. Президент отметил, что такая мера будет жизнеспособной только при условии, что аналогичные шаги предпримут США. В Белом доме сообщали, что предложение звучит хорошо и президент США Дональд Трамп намерен лично прокомментировать его.
25 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия ждет реакции США на предложение по продлению ДСНВ.