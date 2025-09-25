Песков: Москва ожидает реакции США на инициативу Путина по ДСНВ

22 сентября на совещании с Совбезом Путин предложил, чтобы после истечения срока договора 5 февраля 2026 г. Россия в течение еще одного года добровольно соблюдала количественные ограничения по ДСНВ. Президент отметил, что такая мера будет жизнеспособной только при условии, что аналогичные шаги предпримут США.