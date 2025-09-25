Песков: Москва ожидает реакции США на инициативу Путина по ДСНВ
Россия ждет реакции США на предложение президента РФ Владимира Путина о продлении ограничений по ДСНВ. Об этом заявил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.
«В целом все приветствуют предложения России, инициативу Путина, поэтому ждем реакцию второй стороны этого процесса», – сказал он журналистам (цитата по «РИА Новости»).
22 сентября на совещании с Совбезом Путин предложил, чтобы после истечения срока договора 5 февраля 2026 г. Россия в течение еще одного года добровольно соблюдала количественные ограничения по ДСНВ. Президент отметил, что такая мера будет жизнеспособной только при условии, что аналогичные шаги предпримут США.
В Белом доме сообщали, что лидер США Дональд Трамп знает о предложении Путина и намерен лично прокомментировать его. По словам представителя Белого дома Кэролайн Левитт, предложение звучит хорошо, но американский президент хочет прокомментировать его сам.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси поддержал инициативу Путина, отметив, что любые шаги в области ядерного оружия, направленные на укрепление мира и стабильности, позитивны. Однако он подчеркнул, что ключевые решения остаются за Россией и США.