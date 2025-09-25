Глава МАГАТЭ поддержал инициативу Путина по продлению ДСНВ после 2026 года

Путин 22 сентября на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности заявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 г. придерживаться количественных ограничений по ДСНВ еще в течение года. По его словам, такая мера станет «жизнеспособной», только если США будут действовать аналогичным образом и не сделают шагов, которые подрывают или нарушают существующее соотношение потенциалов сдерживания. Путин поручил профильным ведомствам продолжать отслеживать деятельность американской стороны, прежде всего применительно к арсеналу СНВ.